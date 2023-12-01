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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر خريطة لمناطق يطلب إخلاءها في قطاع غزة

الجمعة، 01-12-2023 09:27 م

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر خريطة لمناطق يطلب إخلاءها في قطاع غزة

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 الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خريطة في موقعه الإلكتروني الرسمي تظهر تقسيم قطاع غزة إلى مربعات ذات أرقام في قطاع غزة، وذلك غداة انتهاء الهدنة المؤقتة في القطاع المحاصر صباح الجمعة وعودة القصف الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قسم قطاع غزة إلى مربعات، وطالب سكان القطاع بمعرفة رقم كل مربع يقطنون به أو يتواجدون بالقرب منه، وانتظار تعليمات الجيش بإخلاء المناطق المستهدفة والتي تشكل هدفا للنشاطات العسكرية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن نشر "خريطة مناطق الإخلاء" تأتي تمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب، وتقسيم القطاع.

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