الاحتلال يشدد من إجراءاته ويغلق عدة حواجز عسكرية في محيط نابلس

الوكيل الاخباري- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط نابلس، وأغلقت العديد منها، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول والخروج.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الحواجز أمام حركة المواطنين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين ومنها: حوارة جنوب نابلس، ودير شرف غربا، وحاجز صرة، والطنيب، وبوابة جبل جرزيم، وحاجز عناب العسكري شرق طولكرم، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز الأخرى وأجرت تفتيشا دقيقا في بطاقات المواطنين الفلسطينيين .



وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق.

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