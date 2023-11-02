إصابتان إحداهما بالرصاص الحي في نابلس

الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الخميس، أحدهما بالرصاص الحي، اثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما في بلدة حوارة جنوب نابلس.



وقالت مصادر طبية، إن مواطنا فلسطينيا (55 عاما) أصيب بالرصاص الحي في القدم نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه أثناء توجهه لمكان عمله في "حسبة" بيتا، وجرى نقله لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال لاحقت مركبة مواطن فلسطيني آخر إثر مروره من الشارع الرئيسي وسط البلدة، واعتدت على السائق بالضرب واحتجزته لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه.

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