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الأربعاء، 11-10-2023 06:25 ص

جيش الاحتلال: قصفنا 450 هدفا في حي الفرقان بغزة

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الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارات على 450 هدفا في حي الفرقان شمالي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح جيش الاحتلال أن العشرات من مقاتلاته الحربية قصفت ليلا أكثر من 200 هدف في حي الفرقان، في هجوم هو الثالث خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز مجموع أهدافها في أنحاء الحي وحده 450.


وزعم الجيش في بيان نقلته الأناضول، أن حي الفرقان تنطلق منه أنشطة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، مهددا بمواصلة ضرب البنى التحتية للحركة.


ومنذ السبت الماضي يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم أكثر من 900 شهيد و4500 جريح، وألحقت دمارا واسعا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.


 




 

 


 

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