الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس

الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس في الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

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أسماء ورتب قتلى 26 جنديا وضابطا وقائدا في الجيش الإسرائيلي:

- العقيد يوناتان شتاينبرغ 42 سنة وهو قائد لواء ناحال.

- النقيب أدير عبودي 23 سنة من موديعين، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية.

- الكابتن يوتام بن بيست 24 سنة من بات حيفر قائد سرية في الوحدة متعددة الأبعاد.



- الرقيب أوفير تصهيوني 21 سنة، ميوكنعام عيليت، قائد قسم في الكتيبة 51.

- الرقيب أول أدير بن سيمون 20 عاما، قائد قسم وضابط عسكري في الجبهة الداخلية.

- الرقيب أور أستو 21 سنة من بئر السبع ضابط لوجستي في الكتيبة 51.

- المقدم ساهر محلوف 36 سنة من موديعين 481 قائد كتيبة في مقر الاتصالات.



- الرقيب أفيك روزنتال 20 عاماً من كفار مناحيم مقاتل في ماجلان.

- الرقيب أول ياناي كامينكا 20 عاما قائد قسم في الجبهة الداخلية.

- الملازم أور موزيس 22 سنة من أشدود.

- الرقيب عمري نيف فيرشتاين، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في الجبهة الداخلية.



- العريف دفير ليشا 21 سنة مقاتل في الكتيبة 51.

- الرقيب عيدن ألون ليفي، 19 سنة، يسكن في نيريت.

- الرقيب يوفال بن يعقوب 21 سنة، يسكن كفار مناحيم، جندي في الكتيبة 77.

- العريف غي بيزك، 19 سنة، يسكن في جفعتايم، جندي في الكتيبة 51.

- الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 سنة، يسكن في تلمون، جندي إنقاذ في الجبهة الداخلية.



- الجندية نعمة بوني 19 سنة، تسكن العفولة جندية في الكتيبة 77.

- الملازم يفتاح يبتس 23 سنة، يسكن رمات هشارون، ضابط في ماجلان.

- الرقيب عيدو هاروش، يسكن في متسبيه رامون، مقاتل في الكتيبة 77.

- الملازم ثاني يوآف مالييف 19 سنة، يسكن في كريات أونو، ضابط ارتباط كتيبة في الكتيبة 77.



- العريف ناثانيال يونغ، 20 سنة، يسكن في تل أبيب، جندي في الكتيبة 13.

- الرائد تشين بوخريس، 26 سنة، يسكن في أشدود، نائب قائد وحدة ماجلان.

- الكابتن أور يوسف ران، 29 سنة، يسكن في إيتامار، قائد فريق في دوفدفان.

- العريف عيدي جرومان 19 سنة، مقاتل جمع في الكتيبة 414.



- اللواء أمير فيشر 22 سنة، يسكن تل أبيب، مقاتل في دوفيدفان.

- الملازم (احتياط) عيدو إدري 24 سنة يسكن غيبتون ضابط في المشاة.

