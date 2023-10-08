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الأحد، 08-10-2023 10:08 ص

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس

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الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس في الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

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أسماء ورتب قتلى 26 جنديا وضابطا وقائدا في الجيش الإسرائيلي:
- العقيد يوناتان شتاينبرغ 42 سنة وهو قائد لواء ناحال. 

- النقيب أدير عبودي 23 سنة من موديعين، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية. 
- الكابتن يوتام بن بيست 24 سنة من بات حيفر قائد سرية في الوحدة متعددة الأبعاد. 


- الرقيب أوفير تصهيوني 21 سنة، ميوكنعام عيليت، قائد قسم في الكتيبة 51. 
- الرقيب أول أدير بن سيمون 20 عاما، قائد قسم وضابط عسكري في الجبهة الداخلية. 
- الرقيب أور أستو 21 سنة من بئر السبع ضابط لوجستي في الكتيبة 51. 
- المقدم ساهر محلوف 36 سنة من موديعين 481 قائد كتيبة في مقر الاتصالات. 


- الرقيب أفيك روزنتال 20 عاماً من كفار مناحيم مقاتل في ماجلان. 
- الرقيب أول ياناي كامينكا 20 عاما قائد قسم في الجبهة الداخلية. 
- الملازم أور موزيس 22 سنة من أشدود. 
- الرقيب عمري نيف فيرشتاين، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في الجبهة الداخلية. 


- العريف دفير ليشا 21 سنة مقاتل في الكتيبة 51. 
- الرقيب عيدن ألون ليفي، 19 سنة، يسكن في نيريت. 
- الرقيب يوفال بن يعقوب 21 سنة، يسكن كفار مناحيم، جندي في الكتيبة 77. 
- العريف غي بيزك، 19 سنة، يسكن في جفعتايم، جندي في الكتيبة 51. 
- الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 سنة، يسكن في تلمون، جندي إنقاذ في الجبهة الداخلية. 


- الجندية نعمة بوني 19 سنة، تسكن العفولة جندية في الكتيبة 77. 
- الملازم يفتاح يبتس 23 سنة، يسكن رمات هشارون، ضابط في ماجلان. 
- الرقيب عيدو هاروش، يسكن في متسبيه رامون، مقاتل في الكتيبة 77. 
- الملازم ثاني يوآف مالييف 19 سنة، يسكن في كريات أونو، ضابط ارتباط كتيبة في الكتيبة 77. 


- العريف ناثانيال يونغ، 20 سنة، يسكن في تل أبيب، جندي في الكتيبة 13. 
- الرائد تشين بوخريس، 26 سنة، يسكن في أشدود، نائب قائد وحدة ماجلان. 
- الكابتن أور يوسف ران، 29 سنة، يسكن في إيتامار، قائد فريق في دوفدفان. 
- العريف عيدي جرومان 19 سنة، مقاتل جمع في الكتيبة 414. 


- اللواء أمير فيشر 22 سنة، يسكن تل أبيب، مقاتل في دوفيدفان. 

- الملازم (احتياط) عيدو إدري 24 سنة يسكن غيبتون ضابط في المشاة.


 




 

 


 

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