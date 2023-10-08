الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ واقتحمت أكثر من 20 بلدة بالجنوب

الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أن حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ صوب إسرائيل واقتحمت أكثر من 20 بلدة في الجنوب منذ صباح اليوم.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم السبت إنها تواصل القتال بالتعاون مع قوات حرس الحدود والجيش في عدة نقاط في جنوب إسرائيل.



وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أسر المقاومة عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين، ومن بينهم ضباط كبار واحتجاز عناصرها لما يقرب من 50 رهينة بحي بيري قرب الحدود مع قطاع غزة.



وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، السبت، أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

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