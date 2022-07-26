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الثلاثاء، 26-07-2022 07:57 ص

جيش الاحتلال يفجر منزل الأسير يحيى مرعي في سلفيت

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الوكيل الإخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير يحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.


واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير مرعي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع تجاه الشباب.


كما هدمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل المواطن سميح عاصي في البلدة وهو والد الأسير يوسف.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الشابين يحيى مرعي (19 عامًا) ويوسف عاصي (20 عامًا) من قراوة بني حسّان غرب سلفيت في أواخر شهر نيسان الماضي.

 

وفا


 




 

 


 

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