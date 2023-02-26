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الأحد، 26-02-2023 11:08 ص

حركة فتح : اجتماع العقبة يأتي لردع الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم حركة "فتح" حسين حمايل، أن الوفد الفلسطيني، الذي يشارك في اجتماع العقبة في الاردن اليوم الاحد، سيبحث في وقف إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في كافة المناطق.

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وشدد حمايل في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، على أنه من حق القيادة التحرك على كافة الصعد لحماية الشعب الفلسطيني وردع الاحتلال.


وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال تتطلب حراكا فاعلا وعقد لقاءات دبلوماسية بدعم من مصر والأردن، إضافة للتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تستطيع أن توقف جرائم الاحتلال واجراءاته أحادية الجانب.


وفا


 




 

 


 

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