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الأحد، 29-01-2023 02:01 م

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن في يطا

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الوكيل الإخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم أربعة مساكن ومنشأتين زراعيتين في منطقة البادية شرق يطا جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "الزويدين" شرق يطا، وأخطرت بهدم وإزالة أربعة مساكن تعود لكل من: هاشم إبراهيم الاتيمين، وإبراهيم مفلح الاتيمين، والشقيقين فايز وخليل رمضان الاتيمين، كما أخطرت بهدم منشأتين زراعيتين للفلسطينيين عبد علي اطعيمات، وفايز رمضان الاتيمين.


وذكر الناشط في لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت قبل ثلاثة أشهر أصحاب هذه المساكن والمنشآت بوقف العمل والبناء، وقامت اليوم بتغيير تلك الاخطارات إلى هدم وازالة، ما يعني أن الاحتلال يوسع من سياسة هدم المنازل.


وفا


 




 

 


 

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