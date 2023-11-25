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إسرائيل تهدد باستئناف عمليتها البرية إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجزين منتصف الليلة

السبت، 25-11-2023 09:00 م

حماس: الاحتلال لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته

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الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان حرص المقاومة على تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة طالما التزمت إسرائيل به.

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وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الأبي.


وأضاف أن الاحتلال لم ولن يفلح في تحرير أسراه بالقوة.


وأشار حمدان إلى أن إجبار الاحتلال على الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الأسرى ثمرة لبطولة القسام.


وبيّن أن طوفان الأقصى ألحق بالاحتلال هزيمة استراتيجية وستستكمل كتائبنا العملية حتى التحرير.


وأوضح حمدان أن هتاف الأسرى المحررين للمقاومة تعبير عن التفاف شعبنا حولها وحول مشروعها.


وشدد على أن التهديدات الفارغة الصادرة من الاحتلال لن تغير موقفنا، لافتا إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بالانتهاكات الإسرائيلية.

 

ودعا حمدان دول العالم إلى تكثيف كل أشكال الدعم والمساعدة وإدخال المستشفيات الميدانية إلى غزة، كما دعا إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية.

 




 

 


 

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