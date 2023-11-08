حماس تكشف رتبة ضابط إسرائيلي قتل اليوم على يد المقاومة

الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ.

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وأضاف حمدان أن المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة.



وتابع" الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه وندعو الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس."



وأشار أن نتنياهو يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب.



وختم "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له."

