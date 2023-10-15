بعد التهديد بالغزو البري .. اهالي الشهداء والجرحى في غزة يرددون :" بالروح والدم نفديك يا قسام "

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأهالي وهم يرددون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية بعد التهديدات الصهيونية بالغزو البري لقطاع غزة.
وقد وثق الفيديو المتداول مجموعة من الفلسطينيين أمام أحد المستشفيات في قطاع غزة، وقالوا إنهم أهالي الشهداء والجرحى. ظهروا وهم يرددون عبارة "بالروح والدم نفديك يا قسام"، بهدف التعبير عن دعمهم القوي وتضامنهم مع المقاومة الفلسطينية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي نيته القيام بعملية غزو بري داخل القطاع .
بعد أنباء عن تهديد الاحتلال بالاجتياح البري..— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 14, 2023
خروج أهالي الشهداء والجرحى في قلب مدينة #غزة في وقفة داعمة للمقاومة وترديد هتاف "بالروح بالدم نفديك يا قسام"..#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/zOB9N3vfwr