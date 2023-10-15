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الأحد، 15-10-2023 03:35 م

بعد التهديد بالغزو البري .. اهالي الشهداء والجرحى في غزة يرددون :" بالروح والدم نفديك يا قسام "

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الوكيل الإخباري- تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأهالي وهم يرددون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية بعد التهديدات الصهيونية بالغزو البري لقطاع غزة.

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وقد وثق الفيديو المتداول مجموعة من الفلسطينيين أمام أحد المستشفيات في قطاع غزة، وقالوا إنهم أهالي الشهداء والجرحى. ظهروا وهم يرددون عبارة "بالروح والدم نفديك يا قسام"، بهدف التعبير عن دعمهم القوي وتضامنهم مع المقاومة الفلسطينية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي نيته القيام بعملية غزو بري داخل القطاع .

 

 




 

 


 

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