حماس تنعى قيادي بارز وتبارك عملياته البطولية

الأربعاء 22-11-2023
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الأربعاء، 22-11-2023 09:32 ص

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الوكيل الإخباري- زفت كتائب الشهيد عزالدين القسام خبر وفاة القائد القسامي خليل حامد خراز ،من مخيم الرشيدية ، الملقب بـ"أبو خالد"،الى الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية ، والذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني يوم أمس الثلاثاء.

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وقالت الكتائب ان الشهيد خليل  "عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله،حاضرا في كافة ميادين الجهاد  على مدى عدة عقود"

 

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