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الجمعة، 20-10-2023 07:44 ص

خبراء: القبة الحديدية الإسرائيلية قد تنهار تماماً

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الوكيل الإخباري - أفادت "وكالة بلومبرغ" نقلا عن خبراء، بأن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي قد لا تتحمل الضربات الصاروخية وقد تنهار تماماً في حال اتساع رقعة النزاع.

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وأشار باتريك ساليفان، مدير معهد الحرب المعاصرة التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية، إلى أن حماس أطلقت 3 آلاف صاروخ في الـ 20 دقيقة الأولى من هجومها على الاحتلال يوم 7 تشرين أول الحالي ما يشكل زيادة ملموسة عن العمليات السابقة، وأن الصواريخ كانت متطورة أكثر مما كان يستخدم في الهجمات السابقة.


ويخشى مسؤولون أمريكيون من احتمال إطلاق حزب الله للصواريخ الدقيقة بينما يجري جيش الإحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في غزة.


وأشارت "بلومبرغ" إلى أن انخفاض نسبة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ، ولو قليلاً من 90 إلى نحو 80%، يعني سقوط المزيد من الصواريخ على الاحتلال في حال قامت "حماس" أو جماعات أخرى بهجمات مكثفة من جديد. روسيا اليوم 

 




 

 


 

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