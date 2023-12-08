خبير أمن سيبراني يوضح حول العلاقة بين غياب أبو عبيدة والمسيرات البريطانية - فيديو

الوكيل الاخباري - اثار غياب الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، منذ نحو 14 يوما عن الظهور الإعلامي، تساؤلات المتابعين، حيث بدأ بعضهم بالتكهن بأن المسيرات البريطانية التي تحمل أجهزة تجسس حساسة لها علاقة بغياب أبو عبيدة.

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خبير الأمن السيبراني رائد سمور، قال إن الحديث عن علاقة بين الطائرات الدرون البريطانية، وأنها تحمل ميزة ذكية من خلال الوصول إلى نبرة الصوت وتحديد موقعه، ليس له علاقة بغياب أبو عبيدة على الإطلاق.



وأكد سمور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الربط بين غياب أبو عبيدة والطائرات البريطانية غير منطقي وغير علمي، لأن طائرات الدرون البريطانية تطير على ارتفاعات عالية جدا بنحو 13 ألف متر خوفا من إسقاطها.

