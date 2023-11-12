خسائر جيش الاحتلال في غزة .. مقتل 361 جندياً وتدمير 162 آلية عسكرية

الوكيل الإخباري -

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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه خلال الحرب على قطاع غزة، بعد أن كان قد أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.و بإعلانه عن مقتل 5 من جنوده وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلاً، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 361 قتيلاً.ولم يعلن الاحتلال عن خسائره في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، إلا أن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميراً كلياً أو جزئياً".وأضاف أن رجل المقاومة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".واليوم الأحد، قالت كتائب القسام إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند جنوب غربي غزة، وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية.