الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

السير : طرق تشهد كثافة مرورية في عمان

أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية

خبير عسكري: إسرائيل لن تنجح في إغراق أنفاق حماس لهذه الأسباب

مجزرة جديدة ينفذها جيش الاحتلال في جباليا

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

في اعتراف نادر.. جيش الاحتلال يعتذر عن تسببه بمقتل جندي لبناني

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

"إذلال جنود الجيش الإسرائيلي" .. لهذا السبب رئيس أركان جيش الاحتلال غاضب من نتنياهو

نتنياهو يثير غضب عائلات الرهائن المفرج عنهم خلال لقائهم

عاجل

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

الأربعاء، 06-12-2023 08:28 ص

خبير عسكري: إسرائيل لن تنجح في إغراق أنفاق حماس لهذه الأسباب

00


الوكيل الاخباري - قال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل تسعى لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة بالمياه لدفع مقاتلي الحركة للخروج منها، لكن ما مدى واقعية هذا السيناريو؟

اضافة اعلان


صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن المسؤولين قولهم إن إسرائيل أقامت 5 مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.


وأفاد التقرير بأنه لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع المحتجزين.


الصحيفة لفتت إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بهذا الخيار الشهر الماضي، مضيفة أن المسؤولين لا يعرفون متى ستشرع تل أبيب في تنفيذ تلك الخطة.
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن إغراق أنفاق غزة بالمياه أمر ممكن من الناحية النظرية، لكن وبشكل عملي لن تنجح بسبب صعوبات ومعوقات لا يمكن تجاهلها.


وأوضح اللواء فرج أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الفكرة هي:
-الحذر الشديد عند إغراق الأنفاق بسبب احتمال وجود بقية المحتجزين فيها، وبالتالي فإن إغراق الأنفاق سيعرض أرواحهم للخطر.


-هناك صعوبة في ضخ المياه بالأنفاق في ظل اشتعال القتال، وهو ما يتطلب السيطرة على منطقة بها أنفاق وتأمينها ثم الشروع في ضخ مياه البحر بها.


-الأنفاق في غزة مصنوعة من الخرسانة المسلحة، وهو ما يتطلب ضخ المياه بداخلها، وهو أمر صعب في ظل عدم امتلاك إسرائيل خرائط كاملة لها، وقد نجحت مصر في استخدام المياه للتخلص من الأنفاق في رفح المصرية لكنها كانت أنفاقا رملية تسببت المياه في إغراقها وهدمها في النهاية، وهو ما لا ينطبق على طبيعة أنفاق غزة التي تم إنشائها بالخرسانة المسلحة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اطبا-1643109208-jpg-1643109208.wm

أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية

ك

مجزرة جديدة ينفذها جيش الاحتلال في جباليا

4b23b933-5084-4d8b-9d0c-832a9be6a504

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

احتلال 999

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

ة

"إذلال جنود الجيش الإسرائيلي" .. لهذا السبب رئيس أركان جيش الاحتلال غاضب من نتنياهو

و

نتنياهو يثير غضب عائلات الرهائن المفرج عنهم خلال لقائهم

أخبار متعلقة
تفجير اس

اقتصاد الاحتلال يتكبد خسائر 600 مليون دولار أسبوعيا

قصف12-1

نيويورك تايمز: مناقشات لإطلاق حماس رهائن مقابل توقف قصير للحرب على غزة

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

الأميركيون منقسمون بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة

2286521-1288941865

نيوزويك: بايدن يواجه ثورة شبابية بسبب موقفه الداعم لإسرائيل

WhatsApp Image 2023-11-07 at 8.42.56 PM

وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

654a3c684c59b7296b097837

"الغارديان" تكشف عن شخصين رئيسيين نظما طوفان الأقصى على إسرائيل