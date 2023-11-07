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كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 07-11-2023 08:55 م

وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهداف إسرائيل في هذه الحرب إضافة إلى بقية قادة حماس.

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وقال غالانت إن السنوار هو المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر

وأضاف أننا مصممون على تحقيق هدفنا وإنجاز المهمة وهي تفكيك حماس وقدراتها والوصول لقادتها ومقاتليها.


وأشار غالانت إلى إن إسرائيل تحارب في غزة بقوة والقوات موجودة أيضا قبالة لبنان وسلاح الجو في أعلى جهوزية.

 

وبيّن أنه لا يوجد أي نية لخوض حرب مع حزب الله وإذا أقدم نصر الله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان.

 




 

 


 

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حكومة غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الآن والحرب علينا هي تجويع وإبادة

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