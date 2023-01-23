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الإثنين، 23-01-2023 01:03 م

خطيب الأقصى: السكوت على ما يجري في الأقصى غير مقبول

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الوكيل الإخباري - دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إلى الضغط بشكل حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تمادي اعتداءات قواته ومستوطنيه في الحرم القدسي الشريف.

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وقال الشيخ صبري في بيان اليوم الاثنين، إن التنديد والاستنكار لا يأتي بنتيجة، ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال، مشيراً إلى أن "السكوت على ما يجري في الأقصى غير مقبول".


وقال إن "الاحتلال يحاول أن يثبت وجوده بالمسجد الأقصى سواء بمناسبة أو من غير مناسبة"، منوهاً إلى أن "الاحتلال يجسّ النبض باعتداءاته، ويتمادى طالما أن ردة الفعل غير قوية"، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى".


بترا


 




 

 


 

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