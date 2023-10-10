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الثلاثاء، 10-10-2023 01:55 م

دائرة الشؤون الفلسطينية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

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الوكيل الإخباري - دانت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة من أحداث دامية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.اضافة اعلان


وأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن انتهاكات الاحتلال لأهل فلسطين والمقدسات طالما حذر منها جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل العربية والدولية كافة، مؤكدا فيها أن السلام الشامل والعادل لا يكون إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمنت الدائرة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن جهود جلالته ومواقفه الداعمة والمؤازرة للشعب الفلسطيني، وتمسكه في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

 




 

 


 

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