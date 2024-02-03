رئيس الوزراء الماليزي يحذر من اغتيال فلسطينيين في بلاده

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية في بلاده على أعلى درجة من الحيطة والحذر تحسبًا لأيّ عمليات تسعى لاغتيال فلسطينيين في ماليزيا، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة استهداف على أراضي ماليزيا.

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وأكد في حوار مع "الجزيرة مباشر" على وجوب اتخاذ خطوات لوقف القتل في غزة، مشددا على ضرورة أن يكون الموقف موحدا في هذا الاتجاه، وقال إنه أكد لأميركا أنه يجب عليها ألا توافق على استمرار القتل في القطاع.



وعبر عن عجز الدول العربية والإسلامية عن مدّ العون إلى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة، معلّلًا ذلك بقوله "لأننا ضعفاء".

