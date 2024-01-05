الجمعة 05-01-2024
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حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

الجمعة، 05-01-2024 02:07 م

دعوة عاجلة من جيش الاحتلال إلى سكان قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين في غزة، داعيا سكان القطاع إلى التوجه صوب شارع الرشيد.

وقال أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عاجل يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة":

تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين اعتبارا من اليوم، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).

على أن يكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات اعتبارا من اليوم بين الساعات 09:00 صباحا و16:00 عصرا.

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كما وسيتم تعليق تكتيكي مرحلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي تل السلطان في رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.

 




 

 


 

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