13 شهيدا في غارات الاحتلال على جباليا وخانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين ، اليوم الجمعة، في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف منازل الفلسطينيين والمباني السكنية وخيام النازحين في خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين منذ فجر اليوم.



وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف الفلسطينيين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

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