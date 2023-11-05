روسيا ترسل إلى مصر دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن الجانب الروسي أرسل إلى مصر دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

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وجاء في بيان الوزارة: "قامت طائرتان تابعتان لوزارة حالات الطوارئ الروسية بنقل 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة. وأقلعت طائرات من طراز إيل-76 تابعة للوزارة من مطار غروزني الدولي إلى جمهورية مصر العربية".



ووفقا للوزارة، تتضمن دفعة المساعدات الإنسانية هذه، المواد الغذائية والمراتب والوسائد ومنتجات العناية والنظافة الشخصية.



وأشارت الوزارة إلى أن نقل المساعدات يتم بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورنيكوف.



وفي موقع الوصول، سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى سكان غزة.



وهذه هي الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية التي ترسلها روسيا إلى قطاع غزة بعد تفاقم الوضع في المنطقة.



وفي وقت سابق، قامت طائرات وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 55 طنا من البضائع، والتي شملت المواد الغذائية والأدوية ومواد التضميد.



روسيا اليوم