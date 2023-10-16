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الإثنين، 16-10-2023 08:58 ص

رويترز: اتفاق مصري إسرائيلي أميركي على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة

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الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين أمنيين أنه تم التوصل لاتفاق مصري إسرائيلي أميركي على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة يبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

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وكانت قناة "إن بي سي" الأميركية نقلت عن مسؤول في السفارة الفلسطينية بواشنطن قوله، إن معبر رفح سيفتح اليوم الاثنين بدءا من التاسعة صباحا، لمغادرة الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


كما نقلت قناة "إي بي سي" الأميركية عن مصدر أمني، أن فتح معبر رفح سيستمر بضع ساعات، ثم سيغلق مرة أخرى بعد الظهر.


وقال المصدر، إن إسرائيل سترسل فرقا من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.


من جهتها، نصحت السفارة الأميركية في إسرائيل الرعايا الأميركيين في غزة بالاقتراب من معبر رفع المتوقع فتحه اليوم لفترة محدودة.


 




 

 


 

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