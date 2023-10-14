السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده لرئيس رومانيا

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

حماس تصيب طائرة حربية تابعة للجيش الاسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع

طائرة أردنية تحط في العريش لاجلاء أردنيين عبر معبر رفح

نداء عاجل من حماس للدول العربية والإسلامية والمنظمات

الأونروا: سكان غزة سيموتون من الجفاف بسبب قطع المياه

قصف الاحتلال دمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة في غزة

الملك يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

عاجل

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

السبت، 14-10-2023 03:59 م

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

444444


الوكيل الإخباري - رفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. 

اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية أن مصر اشترطت تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لعبور الأجانب وحاملي جوازات السفر الأجنبيه، عبر معبر رفح البري.


كما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن التلفزيون الحكومي المصري، أن “مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات الإنسانية”.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن “الرعايا الأمريكيون انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا”.


وأشار المصدر نفسه إلى أن “الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة”. الشروق 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

الاحتلال: رصدنا إطلاق 30 قذيفة من لبنان وقد دخل بعضها إلى جهة الحدود

652a9a094c59b713940f0cc4

وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لحماية المراكز الطبية في غزة

373914_72_1696961823

20 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

Screenshot 2023-10-14 103402

لقطات من القصف القسامي المكثف صوب المحتل - فيديو

652a858042360417474dd580

أبو الغيط لبيربوك: نرفض ترحيل الفلسطينيين قسرا عن شمال قطاع غزة

image - 2023-10-14T154015.691

أوروبا: العالم فشل فشلاً ذريعاً وعلى مدى 30 عاماً في جهود حل الدولتين

أخبار متعلقة
44

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

4414444

واشنطن: السماح بإجلاء الأميركيين من غزة عبر معبر رفح اليوم

main_image652a3644ee005

الجيش المصري يُغلق معبر رفح بجدار اسمنتي

65264fda34410

الاحتلال: لن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة