قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

الوكيل الإخباري - رفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية أن مصر اشترطت تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لعبور الأجانب وحاملي جوازات السفر الأجنبيه، عبر معبر رفح البري.



كما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن التلفزيون الحكومي المصري، أن “مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات الإنسانية”.



ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن “الرعايا الأمريكيون انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا”.



وأشار المصدر نفسه إلى أن “الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة”. الشروق











