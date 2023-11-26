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الأحد، 26-11-2023 03:55 م

"سرايا القدس" تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

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الوكيل الإخباري- أعلنت "سرايا القدس" اليوم الأحد، أن مقاتيلها في جنين خاضوا لعدة ساعات اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مخيم جنين.

وجاء في بيان "سرايا القدس":" خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة ".

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وأضاف البيان: " حيث خاضوا اشتباكات مباشرة وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار و كمائن العبوات المتفجرة والناسفة، كما نفذ مجاهدونا بقوة الله عمليات تفجير لأليات عسكرية في حارة الدمج أدى الى إخراجها من الخدمة".

 

 

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