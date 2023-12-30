سرايا القدس تقصف مستوطنتين وتستهدف آليات للاحتلال

الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي نيرعام ومفلاسيم في غلاف غزة برشقات صاروخية، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابتين للاحتلال بقذائف "التاندوم" والـ"آر بي جي" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.
كما بثت سرايا القدس فيديو يظهر استهداف عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية.
📹متابعة صفا| مشاهد تعرضها سرايا القدس من قلب محاور التقدم في شمال قطاع غزة لقصف عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية ودك الآليات العسكرية الصهيونية بحمم الهاون pic.twitter.com/eQF3j7KK7c— وكالة صفا (@SafaPs) December 30, 2023