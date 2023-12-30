سرايا القدس تقصف مستوطنتين وتستهدف آليات للاحتلال

الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي نيرعام ومفلاسيم في غلاف غزة برشقات صاروخية، وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابتين للاحتلال بقذائف "التاندوم" والـ"آر بي جي" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

اضافة اعلان



كما بثت سرايا القدس فيديو يظهر استهداف عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية.

