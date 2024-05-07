الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - اسماء

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين عند الحدود مع لبنان

أسعار الذهب تحلق عالمياً اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

قناة عبرية: هكذا تعرف حماس أماكن جنودنا وتقتلهم بسبب إهمالهم

طلبة الصف الرابع يتقدمون للاختبار الوطني اليوم

واشنطن تدرس رد حماس على مقترح الصفقة وشكوك بنوايا نتنياهو

الأرصاد: درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اليوم

وفيات الثلاثاء 7/ 5/ 2024

الثلاثاء، 07-05-2024 06:09 ص

8 شهداء في قصف مكثف على رفح بالقرب من المعبر

ه


الوكيل الاخباري - تقدمت آليات الاحتلال العسكرية باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه.

اضافة اعلان


وقالت مصادر إن آليات عسكرية إسرائيلية تقف على بعد نحو 200 متر من معبر رفح البري جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط إطلاق عدة قذائف على مباني المعبر.


وأشارت الى أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم وحيي السلام والجنينة، بينما استهدفت غارات جوية حي التنور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وأضافت أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما قصف الاحتلال أيضا منزلا لعائلة أبو عمرة غربي المدينة، ما أسفر عن 3 شهداء بينهم طفل.


وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جيش اس

قناة عبرية: هكذا تعرف حماس أماكن جنودنا وتقتلهم بسبب إهمالهم

نتن

واشنطن تدرس رد حماس على مقترح الصفقة وشكوك بنوايا نتنياهو

1

غوتيريش: اجتياح رفح سيكون أمرا لا يُحتمل

صفقة

نيويورك تايمز: المقترح الذي تحدثت عنه حماس فيه تغيير طفيف عما قدمته إسرائيل وواشنطن

main_image663928d94bfc1

كيربي : نراجع رد حماس

main_image6638fc055cf31

غالانت: رفض حماس يلزمنا باجتياح رفح

أخبار متعلقة
شهداء6

شهداء وجرحى في غارات متفرقة على مناطق مختلفة من قطاع غزة

image (3)

ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

نن

سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس

images

إصابة ثلاثة صحفيين إثر قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

554239_4_1712822503

مروحيات الاحتلال تقصف مخيم النصيرات و25 شهيداً في حي الدرج

القسام44

المقاومة تعلن عن عمليات نوعية توقع 14 قتيلا من جنود الاحتلال