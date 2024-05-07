واشنطن تدرس رد حماس على مقترح الصفقة وشكوك بنوايا نتنياهو

الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إنه لا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب يتعاملان مع مرحلة المفاوضات الأخيرة بحسن نية.

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من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعمل حاليا على دراسة رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الصفقة المقترحة وتناقشه مع شركائها في المنطقة.



واعتبر كيربي أن التوصل إلى اتفاق هو "أفضل نتيجة على الإطلاق" بالنسبة للمحتجزين وللشعب الفلسطيني، على حد قوله، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاتفاق المقترح.

