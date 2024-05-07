الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - اسماء

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين عند الحدود مع لبنان

أسعار الذهب تحلق عالمياً اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

قناة عبرية: هكذا تعرف حماس أماكن جنودنا وتقتلهم بسبب إهمالهم

طلبة الصف الرابع يتقدمون للاختبار الوطني اليوم

واشنطن تدرس رد حماس على مقترح الصفقة وشكوك بنوايا نتنياهو

الأرصاد: درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اليوم

وفيات الثلاثاء 7/ 5/ 2024

الثلاثاء، 07-05-2024 06:25 ص

واشنطن تدرس رد حماس على مقترح الصفقة وشكوك بنوايا نتنياهو

نتن


الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إنه لا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب يتعاملان مع مرحلة المفاوضات الأخيرة بحسن نية.

اضافة اعلان


من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعمل حاليا على دراسة رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الصفقة المقترحة وتناقشه مع شركائها في المنطقة.


واعتبر كيربي أن التوصل إلى اتفاق هو "أفضل نتيجة على الإطلاق" بالنسبة للمحتجزين وللشعب الفلسطيني، على حد قوله، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاتفاق المقترح.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جيش اس

قناة عبرية: هكذا تعرف حماس أماكن جنودنا وتقتلهم بسبب إهمالهم

ه

8 شهداء في قصف مكثف على رفح بالقرب من المعبر

1

غوتيريش: اجتياح رفح سيكون أمرا لا يُحتمل

صفقة

نيويورك تايمز: المقترح الذي تحدثت عنه حماس فيه تغيير طفيف عما قدمته إسرائيل وواشنطن

main_image663928d94bfc1

كيربي : نراجع رد حماس

main_image6638fc055cf31

غالانت: رفض حماس يلزمنا باجتياح رفح

أخبار متعلقة
5ItgBLos1P6FkkRii9NIV5ECmv75bpzwTjVkI2Kd

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

حماس

حماس: العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل حق طبيعي

ننن

جيش الاحتلال يعلق على "الرد الإيراني": لم ينته بعد

main_image661aca3d45da0

"حماس": على أبناء شعبنا الانتفاضة ضد الاحتلال

main_image661a83a2d6723

نتنياهو عمل سراً على إعاقة صفقة تبادل

تت

القناة 12: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي