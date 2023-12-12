سرايا القدس: فجرنا منزلا تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال شرق غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها أوقعوا قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرق غزة.

اضافة اعلان



كما أعلنت سرايا القدس، عن استهدف ناقلة جند ودبابة للاحتلال بقذائف "التاندوم" في محور الزيتون شرق غزة، مساء الاثنين.



وفي وقت سابق، أكدت سرايا القدس، تنفيذ عملية مشتركة مع كتائب القسام، تمكن خلالها المقاومين، من إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة متحصنة داخل منزل في منطقة الفالوجا.



وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بغزة، بالتزامن مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ 66 على التوالي.



