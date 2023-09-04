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الإثنين، 04-09-2023 03:34 م

شؤون الأسرى: تدهور كبير على صحة الأسير المضرب كايد الفسفوس

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، تدهورت بشكل ملحوظ، وأصبحت حياته مهددة.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير الفسفوس يعاني من التعب والإرهاق الشديدَين، وأوجاع في أنحاء جسده كافة، فيما أصبحت حركته صعبة للغاية، ولا يستطيع المشي أو الوقوف، إضافة إلى معاناته من الدوران  وعدم الاتزان والنسيان.


وبينت أن المحامي تمكن من زيارة الأسير الفسفوس، مساء أمس الأحد، وهي الزيارة الثالثة منذ خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام، إذ كانت المرتان الماضيتان في الثالث والثاني والعشرين من آب الماضي.


وأشارت إلى أن الاحتلال يتعامل معه على أنه ممتنع عن الأكل وليس مضربا عن الطعام، كما أنه لم يستحمَّ منذ عشرين يوما لعدم قدرته على الوقوف، وهو محروم أيضا من اقتناء الملابس والأجهزة الكهربائية.

 

وفا


 




 

 


 

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