تمديد توقيف الأسير ماهر الأخرس 7 أيام

الوكيل الإخباري- مددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، توقيف الأسير ماهر الأخرس والمستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، لمدة 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق، وذلك وفق محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين ثائر مصالحة.

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وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وحاصرت منزل الأخرس قبل أن تعتقله واقتادته إلى مراكز التحقيق.



يشار إلى أنّ الأسير الأخرس خاض في السادس من نوفمبر من عام 2020 إضرابًا عن الطعام استمر 103 أيام متواصلة رفضًا لاعتقاله الإداري.



وفا