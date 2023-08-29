الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

خلال ساعات.. ارتفاع ملحوظ على اسعار الذهب في الاردن

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان لظرف طارئ - أسماء

مدير السير: 350 مليون دينار خسائر حوادث السير سنوياً في الأردن

بيان من الأمانة حول تراخيص شركات الفاليه في عمان

إصابتان اثر اصطدام شاحنة بمركبة متوقفة على شارع 100

حجز المركبة مدة شهر والسجن 3 اشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار بحق مرتكبي هذه المخالفة

مستشفى الجامعة يدعو مرشحين لاستلام كتاب التعيين ومباشرة العمل - أسماء

الأردن صدّر حلي ومجوهرات بقيمة 466 مليون دينار خلال 6 أشهر

الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان العين الشوابكة - فيديو وصور

الثلاثاء، 29-08-2023 04:24 م

الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

20200416111121


الوكيل الإخباري- دخل الأسير شعاع جلال نايف كممجي من جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كممجي معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 25 عاماً.


وأضاف سمور، أن الأسير شعاع تمكن من إكمال دراسته الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في التاريخ، وحفظ القرآن الكريم، وتمكن من تأليف كتاب سؤال وجواب في عقيدة الأحباب.


وأشار إلى أن والدة الأسير وشقيقه ضياء توفيا وهو في الأسر وحرمه الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e11f9355d9a5c98cdc2adf8b801f184d

أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الخليل.jfif-66d82310-4cb1-4590-bf95-804108fbc20b

الاحتلال يهدم منزلا شرق الخليل

xWLFf

الاحتلال يعيق تنقل الفلسطينيين في بلدات وقرى جنين

تتت

الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 17 منزلا غرب أريحا

ط

فلسطين .. إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

ك

الشرطة الإسرائيلية تهدم منزلا في أم الفحم

أخبار متعلقة
2023_08_21_02_23_36

المعتقل المقدسي سامر متعب يدخل عامه 23 في الأسر

thumb

نقل الأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف إلى معتقل "الجلمة"

download

الأسير عبد الناصر عيسى يدخل عامه الـ29 في الأسر

1684056888-1671350765

مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام ضد هجمة إدارة السجون

13ipj-10-730x438-1-730x438

الأسرى الإداريون ينفذون خطوات احتجاجية ودعوات لإسنادهم

2023_08_06_02_17_50

خمسة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري