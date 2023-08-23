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الأربعاء، 23-08-2023 04:15 م

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 11

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إنه ومع إعلان المعتقل ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام، بحسب عائلته رفضا لاعتقاله فجر اليوم الأربعاء، يرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 11 أسيرا.

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وأوضح نادي الأسيـر أن المعتقل الاخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر/ جنين، اعتقل فجر اليوم وهو أسير سابق أمضى نحو 4 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.


ولفت نادي الأسيـر إلى أنّ عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، إلى جانب المعتقل الأخرس، منهم ثمانية معتقلين إداريين وهم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضرابهما منذ 21 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ 17 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، يواصلون الإضراب منذ 14 يومًا، وانضم للإضراب منذ أربعة أيام المعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا/ الخليل.

 

وفا


 




 

 


 

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