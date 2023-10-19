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الخميس، 19-10-2023 07:36 ص

شاهد - أب يحمل أشلاء أطفاله بعد استشهادهم في مجزرة المستشفى المعمداني

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الوكيل الاخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو وثق صراخ أب متأثرًا باستشهاد أطفاله الصغار، إثر مجزرة المستشفى المعمداني في غزة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأظهر مقطع الفيديو الأب حاملًا أشلاء أبناءه داخل أكياس، بينما يصرخ باكيا “أولادي ماتوا يا ناس”.


وفي وقت سابق، أعلن متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في القطاع.

 


 




 

 


 

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