الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

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أبو عبيدة: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

الأربعاء، 08-11-2023 07:26 م

شاهد الفيديو الذي أعلن عنه أبو عبيدة في خطابه

ابو 2


الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لمجاهدي القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة ويدمرون عدداً من الآليات.

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وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في خطابه "سنعرض خلال الدقائق القادم جانب من عظمة المجاهدين مع جيش الاحتلال ودباباته."

 


 




 

 


 

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