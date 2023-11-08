شاهد الفيديو الذي أعلن عنه أبو عبيدة في خطابه

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لمجاهدي القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة ويدمرون عدداً من الآليات.

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وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في خطابه "سنعرض خلال الدقائق القادم جانب من عظمة المجاهدين مع جيش الاحتلال ودباباته."