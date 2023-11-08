شاهد الفيديو الذي أعلن عنه أبو عبيدة في خطابه

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لمجاهدي القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة ويدمرون عدداً من الآليات.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في خطابه "سنعرض خلال الدقائق القادم جانب من عظمة المجاهدين مع جيش الاحتلال ودباباته."
#شاهد| كتائب القسام: مجاهدو القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة #غزة ويدمرون عدداً من الآليات pic.twitter.com/uZ0yQHaDtc— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 8, 2023