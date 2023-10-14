كتائب القسام تهدي الفلسطينيين "يا قدس فاشهدي" - فيديو

الوكيل الإخباري- قدمت كتائب القسام انشودة على طريقة الفيديو كليب بعنوان " يا قدس فاشهدي " من اداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام .

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وقالت القسام عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام :" كليب "يا قدس فاشهدي" من أداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام، مع مشاهد حية من معركة #طوفان_الأقصى "

