كتائب القسام تهدي الفلسطينيين "يا قدس فاشهدي" - فيديو

الوكيل الإخباري- قدمت كتائب القسام انشودة على طريقة الفيديو كليب بعنوان " يا قدس فاشهدي " من اداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام .
وقالت القسام عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام :" كليب "يا قدس فاشهدي" من أداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام، مع مشاهد حية من معركة #طوفان_الأقصى "
#شاهد..— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 14, 2023
"كليب "يا قدس فاشهدي" من أداء الجوقة العسكرية لكتــائــب القــسام، مع مشاهد حية من معركة #طوفان_الأقصى"#طوفان_الأقصى #غزة_تقاوم #طوفان_الاقصى_ #حماس #كتائب_القسام #القدس #فلسطين pic.twitter.com/AAMapvKgc7