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السبت، 14-10-2023 03:20 م

كتائب القسام تهدي الفلسطينيين "يا قدس فاشهدي" - فيديو

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الوكيل الإخباري- قدمت كتائب القسام انشودة على طريقة الفيديو كليب بعنوان " يا قدس فاشهدي " من اداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام .

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وقالت القسام عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام :" كليب "يا قدس فاشهدي" من أداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام، مع مشاهد حية من معركة #طوفان_الأقصى "



 




 

 


 

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