شاهد - هروب جماعي لمئات المستوطنين من غلاف غزة

الوكيل الاخباري - أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هروبا جماعيا لمئات المستوطنين الإسرائيليين فجر اليوم السبت من مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع اقتحام عناصر المقاومة الفلسطينية هذه المستوطنات.

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وصباح اليوم السبت اقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية عسكرية غير مسبوقة.



وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل مقاومين فلسطينيين وهم يتجولون داخل إحدى المستوطنات، وكما كشفت عن تبادل لإطلاق النار.