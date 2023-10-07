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السبت، 07-10-2023 10:51 ص

مقتل مسؤول مستوطنات باشتباكات مع المقاومة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم السبت، مقتل مسؤول مستوطنات "شاعر هنيغيف" في هجوم كتائب القسام على غلاف غزة.

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ويخوض مقاتلو كتائب القسام منذ صباح اليوم السبت حرب شوارع في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد أن عبروا السياج الأمني، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن عدد كبير من القتلى والجرحى بين الجنود والمستوطنين.


كما تقوم المقاومة الفلسطينية بدك مستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني بعشرات الصواريخ التي وصلت للقدس وتل أبيب والنقب المحتل، وذلك ضمن ما أسماه قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف معركة "طوفان الأقصى".

 

صفا


 




 

 


 

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