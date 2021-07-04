الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

وفيات الأحد 4/7/2021

زيارة مفاجئة للخصاونة إلى ضريبة الدخل

وزير الزراعة لـ برنامج الوكيل : سعر الأضاحي يتراوح من 180 - 220 دينارا

تمديد العمل في حدائق إربد لغاية الساعة 11 ليلا

معهد الإعلام يعرض نتائج مشروع صوت الشباب والشابات

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : أسئلة امتحان التوجيهي ضمن المباحث المقررة

'السير' تضبط 475 موكباً مخالفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

الأحد، 04-07-2021 09:52 ص

شرطة الاحتلال تصادر 'حمارا' في القدس

XXtc5pAN1DrwcEfQfj0hU5RfkmvuxIZSp5WMfZJS


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بأن جنودا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صادروا حماراً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد الكيان.

اضافة اعلان

 

ولاقت الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية، وفق ما نشره موقع أمد للإعلام.

وليست هذه المرة الأولى التي تحتجز فيها سلطات الاحتلال الحمير لأسباب متفرقة.

وقال البعض إن "ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها دليل على حجم تفاهته"، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد

وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

غزة ترد على قصف طائرات الاحتلال

e

غارات للاحتلال على غزة

620212519045556135244

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

الاحتلال

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

8181d109-2af1-46a8-b05f-4c927febdde2

مضرب عن الطعام منذ 60 يوما.. خطر يحدق بالأسير أبو عطوان

1

مستوطنون إسرائيليون يغادرون بؤرة استيطانية في بيتا جنوب نابلس

أخبار متعلقة
6

شرطة الاحتلال تعتقل شبانا فلسطينيين عند باب العامود

hh

الاحتلال يهدم بركة مياه في قرية بردلة

620211114212646556564

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من رام الله

س

الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال إذا لم تعود الأوضاع إلى ما قبل 11 أيار

مسيرلا

الاحتلال يلغي ' مسيرة الأعلام ' بالقدس

احتتلال

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا