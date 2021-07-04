شرطة الاحتلال تصادر 'حمارا' في القدس

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بأن جنودا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صادروا حماراً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد الكيان.

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ولاقت الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية، وفق ما نشره موقع أمد للإعلام.



وليست هذه المرة الأولى التي تحتجز فيها سلطات الاحتلال الحمير لأسباب متفرقة.



وقال البعض إن "ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها دليل على حجم تفاهته"، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد



وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.