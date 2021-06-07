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الإثنين، 07-06-2021 03:20 م

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا

احتتلال
توضيحية


الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطنا من الضفة.

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ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، وهم: عبد الله الهشلمون، وعبد الرحمن أبو عصب، وآدم صب لبن، ومحمد أبو عصب، ورياض الغزاوي من حي القرمي بالبلدة القديمة، ومحمد يونس عبد الرازق صيام من حي الثوري، وهو أسير محرر، ومهدي سلامة من مخيم شعفاط.


ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: فهد هاني الزعتري، والمساعد الأكاديمي في جامعة القدس المفتوحة جواد أيوب أبو صبيح (48 عاما)، ونجله الطالب الجامعي طارق (26 عاما)، ومؤيد سامي الشربي، من مخيم العروب.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان، وهم: الأسيران المحرران رامي فضايل من حي الطيرة برام الله، وأشرف أبو عرام من بلدة بيرزيت، إضاقة إلى الشابين مجد الرمحي، وعطا شراكة من مخيم الجلزون شمال شرق رام الله.


ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين فلسطينيين مصابين من بلدة الخضر، وهما: خالد محمد غنيم (17 عاما)، ومحمد رامي صلاح (16 عاما).

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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