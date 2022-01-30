الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

الأحد، 30-01-2022 04:03 م

شقيق الأسير أبو حميد: لا جديد حول وضعه الصحي الذي لا يزال خطيرا

LfwAf


الوكيل الإخباري-قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر، إنه لا جديد حول وضعه الصحي، فهو ما زال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسيا متحرّكا في التنقّل.

اضافة اعلان


وأوضح ناجي في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن شقيقه بحاجة لمساعدة دائمة، لتلبية احتياجاته اليومية.


وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد طالبت بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حاليا في عيادة "سجن الرملة"، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية، مشيرة إلى أن جهودًا تبذل على المستويات كافة، من أجل الإفراج عنه، وإطلاق سراحه.


وقد نقلت إدارة سجون الاحتلال، مساء الثلاثاء الماضي، الأسير أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة"، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.


‎وحمّلت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله من "برزلاي" قرار رسمي لإعدامه، وقالت: حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a4ec9e05-372a-432d-ac96-533b63e548c5

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

u2_3

هيئة الأسرى تطالب بإنهاء محاكمة القرن للأسير محمد الحلبي

EkCST

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ويعتقل فلسطينيا شرق طوباس

20180603020857

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

njEiH

وقفة احتجاجية ضد سياسة هدم المنازل في القدس

67ce8d1664f6295c90e545361e15f451

الاحتلال يغلق طريق جنين- نابلس

أخبار متعلقة
m0hpA

الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير والأطباء يبقونه في حالة تنويم

9999158396

الأسير عماد سرحان من حيفا يدخل عامه الــ21 في الأسر

72021249320247025142

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم الجلزون شمال رام الله

2318811463c945101d2dc6555a0ea2c2

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

12020984718415

فلسطين.. 50 إصابة بصفوف الأسرى بـكورونا منذ مطلع العام

b7DhJ

وقفة في حلحول تطالب بالإفراج عن الأسير أبو حميد