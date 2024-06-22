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السبت، 22-06-2024 10:29 ص

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء٤


الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ260 

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وأفادت مصادر، بأن آليات الاحتلال أطلقت القذائف، والنار صوب منازل المواطنين وخيام النازحين في المنطقة الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووسط وشرق المدينة، ما أدى لارتقاء شهيدين، وإصابة 10 آخرين، وجرى نقلهم الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.


وتشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات وسط مدينة رفح، وتنسف مبانٍ سكنية.
وفي خان يونس، أطلق جيش الاحتلال بشكل مكثف الرصاص وعشرات القذائف في المناطق الغربية للمدينة، وتحديدًا في منطقة "المواصي"، ما أدى ذلك الى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وسط عملية نزوح لعشرات العائلات من المناطق الغربية لمدينتي رفح وخانيونس باتجاه المناطق الوسطى.


كما أطلقت مدفعية الاحتلال القذائف صوب منازل المواطنين وسط القطاع، وفي المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات، ما أدى لإصابات عدد من المواطنين، بينهم أطفال، وتم نقلهم الى مستشفى العودة.


 




 

 


 

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