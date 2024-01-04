شهيد برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس

الوكيل الاخباري - استشهد فجر اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، حيث اندلعت اشتباكات ومواجهات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل وكالة (صفا) عن استشهاد الشاب أسيد جواد مطر بني عودة (29 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الظهر، في بلدة طمون جنوب طوباس.



وأفادت مصادر بأن الشاب بني عودة أصيب بجراح حرجة خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون، حيث نقل لمستشفى طوباس الحكومي التركي وحاول الأطباء وقف النزيف وإنعاش القلب إلا أنه فارق الحياة.