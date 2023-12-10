الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية وقوة راجلة

الصفدي: إسرائيل تتحدى العالم وترتكب جرائم حرب في غزة

سرايا القدس: قصفنا تجمعا للعدو بقذائف الهاون شرق خان يونس

فيديو- "ولعت".. قفزة مقاوم في غزة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الدوريات الخارجية : 3 اصابات بحوادث سير منفصلة خلال 24 ساعة الماضية

السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى

الضمان تعامل مع نحو نصف مليون إصابة عمل منذ نشأته

قطر: أزمة غزة أظهرت الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاحد

عاجل

الصفدي: إسرائيل تتحدى العالم وترتكب جرائم حرب في غزة

الأحد، 10-12-2023 09:13 ص

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من طوباس

3811a52a-82a9-45bd-be2f-4f28fb9aec04


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 13 مواطنا فلسطينيا من مدينة طوباس.اضافة اعلان


وأكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا خلال اقتحام المدينة 5 منهم للضغط على أشقائهم لتسليم أنفسهم، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق ابو دواس، وعتيبة فالح أبو محسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد ابو جبارة، وايهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري، وحاصرت منزل أحد المواطنين في المدينة وقامت بإطلاق قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القسام تفجر

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية وقوة راجلة

3295814_1701953059

سرايا القدس: قصفنا تجمعا للعدو بقذائف الهاون شرق خان يونس

9999

فيديو- "ولعت".. قفزة مقاوم في غزة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

446776

بن غفير يطالب بعدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل

كك

غوتيريش: لا حماية فعالة للمدنيين في غزة

القسام تفجر

القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى

أخبار متعلقة
1544212352

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب طوباس

تنزيل

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الخليل

O8f7NM5KICGilY8rA5US6PINgFAPlgpOegMWBYyS

الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم

63142_4_1700211364

تبادل لإطلاق نار كثيف في مدينة الخليل

09156835204283574187617123330387

الاحتلال يغلق حاجز تياسير شرق طوباس

2023-10-11_06-22-55_028955

اشتباكات مسلحة في طوباس بالضفة الغربية -فيديو