55 عائلة أبيدت في غزة.. استشهاد 400 فلسطيني بيوم واحد

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 400 شخصا استشهدوا أمس، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.



ووفقا لبيانات الوزارة، فقد استشهد أكثر من 400 شخص في قطاع غزة خلال يوم واحد، نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع، بينما أصيب نحو 1500 شخص.



في السياق، أكد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس السبت أن 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية.



وقال المتحدث "قررنا عدم الاستجابة لتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات والبقاء في أماكننا ومواصلة العمل".



من جهتها، دانت منظمة الصحة العالمية أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة ووصفتها بأنها "حكم بالإعدام" على الجرحى والمرضى.



وقالت المنظمة إن هناك 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من ألفي مريض في شمال قطاع غزة باتت حياة العديد منهم مهددة.



كما أكدت المنظمة أن لديها تقارير موثقة عن استشهاد عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدمير منشآت مما يمنع الفلسطينيين من الحصول على حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو أمر محظور وفقا للقانون الدولي الإنساني.



وكانت إسرائيل طلبت من السكان في شمال غزة النزوح إلى جنوب القطاع.

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