السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 06:14 م

صحة غزة تؤكد تضرر مراكز صحية تابعة لها جراء القصف

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه تم إخلاء محطة إسعاف الجنوب ونقل خدماتها بالكامل من مركز مسقط قيزان النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة الى مجمع ناصر الطبي في أعقاب الأضرار التي لحقت بالمركز وتعطل شبكة الاتصالات به جراء الاستهداف الإسرائيلي لمحيط المركز ليلة امس للمرة الثانية.

وأشارت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت، إلى أن أضرارا جسيمة لحقت ببعض مرافق المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق مجاورة للمستشفى صباح اليوم الخامس للعدوان على قطاع غزة.

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