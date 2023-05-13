السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 09:16 ص

الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي

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الوكيل الإخباري- واصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي عدوانه على قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال مختلف مناطق القطاع وسط تشديد للحصار المفروض على القطاع.

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وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلين أحدهما في الشجاعية شرق مدينة غزة والآخر في شارع اليرموك وسط المدينة، مما أدى إلى تدمير المنزلين وإلحاق الضرر بالمنازل المجاورة.


كما قصفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ أرضًا زراعية بمحيط مسجد السوسي وسط مدينة غزة وأرضًا زراعية شرق البريج وسط القطاع.


وواصلت قوات الاحتلال إغلاق معابر القطاع أمام حركة الأفراد والبضائع وسط تحذيرات من تدهور حالة المرضى المحولين للعلاج خارج قطاع غزة بخاصة مرضى السرطان وكذلك نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء.


من جانب آخر، واصلت المقاومة الفلسطينية خلال ساعات فجر اليوم إطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وناحال عوز وغلاف غزة.

 

بترا

 




 

 


 

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