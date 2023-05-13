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السبت، 13-05-2023 12:35 م

الاحتلال يقصف منزلا في غزة

الاحتلال-يقصف-منازل-المواطنين-في-غزة


الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة المنازل والبنايات المدمرة إلى أكثر من عشرين، منذ بدء العدوان المتواصل، لليوم الخامس على التوالي.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين، ثم قامت طائرة حربية من نوع "إف 16" بقصف المنزل بصاروخ، ودمرته تدميرا كاملا، وألحقت أضرارا جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بيت حانون شمال القطاع بصاروخ واحد على الأقل، وألحقت أضرارا جسيمة به وبمنازل المواطنين القريبة منه.

 




 

 


 

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